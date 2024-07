Objavljeno: 26.7.2024 07:00

Kanadčani z droni vohunili za novozelandsko nogometno reprezentanco

Brezpilotni letalniki oziroma droni niso več novost, so pa čedalje dostopnejši in enostavnejši za uporabo. Zato se pojavljajo zgodbe, ki so bile še pred leti znanstvena fantastika. Z droni na primer reprezentance vohunijo druga za drugo na olimpijskih igrah. Za zdaj so to počeli Kanadčani.

Zgodilo se je kar dvakrat. Prvič minuli teden, drugič pa ta teden, je novozelandska ženska nogometna reprezentanca na treningu opazila letalnik, ki jih je snemal. Opažanje so prijavile policiji, ki je hitro odkrila storilca. Nedaleč stran je letalnik krmilil član kanadske olimpijske ekipe, ki je podatke pošiljal pomočnici trenerke.

V novozelandski ekipi so bili ogorčeni, zato se pritožili olimpijskemu komiteju. Odzvali so se tudi iz Kanade, kjer so se globoko opravičili in sprejeli nekaj ukrepov. Operater letalnika in pomočnica trenerka bosta nemudoma odpotovala domov, glavna trenerka pa bo tekmo proti Novi Zelandiji spremljala s tribun. Vsi bodo tudi deležni tečaja etike.

A dejstvo je, da so letalniki danes že povsod. Letijo nad javnimi dogodki, v vojnah in nad zasebnimi zemljišči. Ustaviti jih je zelo težko, policija pa preiskuje zgolj največje incidente, denimo ogrožanje varnosti letalskega prometa ali reševanj. In špijoniranja na olimpijskih igrah.