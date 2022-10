Kako so morali preimenovati gene zaradi Excela

V šali, da optimist vidi kozarec 1/2 poln, pesimist 1/2 prazen, Excel pa 1. februar (ali 2. januar), je več kot le zrno resnico. V nezanemarljivem Excelovem prispevku k napredku človeštva se je spremenilo poimenovanje človeških genov, ker so bila stara imena za Excel neprikladna. MARCH1 se je na primer preimenoval v MARCHF1. Majhen korak za genetiko, velik korak za Excel.

Presenečeni bi bili, koliko znanosti se še vedno pretoči skozi Excel. Kljub sofisticirani programski opremi, ki se opravlja za posamezne specializirane naloge, se v nekem koraku procesa podatki pogosto znajdejo v Excelovih preglednicah. Ta pa ima neprijetno željo sam določati tipe podatke. MARCH1 se je vse prepogosto avtomatično pretvoril v 1. marec. Podobnih genov je še nekaj, denimo SEPT1. Izkazalo se je, da je lažje spremeniti ime gena kakor Excel. SEPT1 se po novem imenuje SEPTIN1, MARCH1 je MARCHF1 itd. Primerov je 27, vsi pa so se morali ukloniti Microsoftu.

Morda se to bere kot potegavščina, a ni. Odbor za poimenovanje genov pri Organizaciji za človeški genom (HUGO Gene Nomenclature Committee) se je že leta 2020 odločil, da omenjene gene uradno preimenuje. HGNC je namreč zadolžen za standardizacijo in poimenovanje genov. Poimenovanje genov je bilo nekoč polno domislic, zato imamo gene SONIC in INDY (I'm not dead yet), danes pa poznamo več deset tisoč genov samo v človeku, zato dobivajo dolgočasna imena, ki so alfanumerične okrajšave: TP53, TNF, EGFR. Težava nastopi le, če je Excel pametnejši od ljudi. In tako je Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1 postal MARCH1 in od tam 1. marec.