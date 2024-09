Objavljeno: 19.9.2024 08:00

Kako so legalno zlorabili blagovno znamko Flappy Bird

Flappy Bird se ne vrača, saj nova verzija igre, ki se je znašla na spletu, nikakor ni povezana z avtorjem originala. Kako so torej lahko novi akterji legalno uporabili uveljavljeni naslov in znano vizualno podobo? Zgodba je precej zapletena, rdeča nit pa je oddaljenost originalnega avtorja od ZDA.

Dong Nguyen je igro pred desetimi leti predstavilkot kratkočasno razvedrilo, ki pa je kmalu postala velik hit. Ker se je ustrašil, da to postaja problem, saj zaradi svoje privlačnosti zlahka zasvoji, jo je umaknil. A sedaj se očitno vrača, sicer v neuradni in neodobreni obliki. Kako je to mogoče?

Podjetje Gametech Holdings je leta 2023 na ameriški patentni urad (USPTO) naslovilo zahtevek za odvzem blagovne znamke Flappy Bird. Ker Nguyen ne živi v ZDA, se na to ni odzval, zato je USPTO z zamudno odločbo sklenil, da januarja letos blagovna znamka ugasne.

Zanimivo je, da je Mobile Media Partners že leta 2014 vložil zahtevek za zaščito blagovne znamke Flappy Bird. To je bilo tik potem, ko je Nguyen umaknil igro s spleta. In Mobile Media Partners ima enak naslov kot Gametech Holdings desetletje pozneje. Mobile Media Partners se je skliceval na domeno FlappyBirdReturns.com in trdil, da znamke Flappy Bird ne uporablja nobeno drugo podjetje ali posameznik. In USPTO je leta 2018 res odobril zaščito te blagovne znamke Mobile Media Partners.

Na to sedaj sklicuje tudi nova stran FlappBird.org. Na njej poudarjajo, da je igra brezplačna in bo takšna vedno ostala. To sicer drži, a kaj ko je tesno povezana s kriptoindustrijo. Na strani uradno tega ne omenjajo, a brskanje po zgodovini akterjev to jasno pokaže. Omenjali so Solano, našla pa se je celo verzija igre z WebGL, ki vsebuje reference na žeton $FLAP.

In tako danes staro in mlado spet igra skakajočega ptiča. Celo na pametnih urah.