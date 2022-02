Objavljeno: 17.2.2022 22:00

Kaj, če propade proizvajalec tehnoloških vsadkov za človeško telo?

Zastarevanje strojne opreme smo sprejeli kot neizogibno dejstvo, ki povzroča nevšečnosti, a nič hujšega. Povsem drugače pa bo, ko bodo med nami začeli hoditi kiborgi. Čedalje več naprav se povezuje neposredno s telesom, številne celo z živčnim sistemom, in pri teh bi bilo sila zagonetno, če bi šel proizvajalec v stečaj in bi ostale pred podpore. Nekako tako, kot če bi nam morali zamenjati srčni spodbujevalnik zgolj zato, ker bi proizvajalec propadel.

Tak primer je podjetje Second Sight, ki je razvijalo umetne oči. Podjetje se je leta 1998 odcepilo iz Fundacije Alfreda Manna. Razvili so vsadke za mrežnico, ki popolnoma slepim omogoča povrnitev primitivnega vida. Njihov prvi izdelek Argus I je omogoča vidno polje v ločljivosti 16 točk, njegov naslednik Argus II pa že s 60. Vsadki se kirurško vgradijo v oči in omogočajo pogled na svet v 60 črno-belih točkah. Elektrode opravljajo funkcijo fotoreceptorjev in omogočajo vid, saj stimulirajo celice, ko pošiljajo podatke po živčevju. Argus so priporočali zdravniki in z veseljem uporabljali bolniki.

Potem pa je leta 2020 Second Sight skorajda propadel. Zaradi finančnih težav med epidemijo so odpustili veliko večino zaposlenih, odšla sta tudi vodja raziskovalnega oddelka in kasneje še generalni direktor. Večino premoženja so nato odprodali na dražbi, kar je nekakšna prisilna poravnava. Podjetje je sedaj v postopku združitve z Nano Precision Medical.

In uporabniki umetnih oči so sedaj v težavah. Dokler jim delujejo, je še vse v redu, a trenutno ni možno dobiti niti rezervnih delov niti vzdrževanja. Najhujše ni, da se nenadoma pogreznejo v temo, če jim odpovedo, temveč zdravstveni zapleti. Navsezadnje takšni vsadki onemogočajo nekatere vrste diagnostike, denimo magnetno resonanco, hkrati pa lahko povzročijo zaplete. In od leta 2019 niso podprti.

Skorajšnji propad podjetja in ukinitev podpore sta presenetila tudi zdravnike, ki česa takšnega niso pričakovali. Vse do objave o prestrukturiranju so normalno načrtovali celo raziskave in študije, bolnikom pa so izdelke priporočali.

IEEE