Je to nov uporabniški vmesnik za Windows 10?

Microsoft kot kaže pripravlja osvežitev uporabniškega vmesnika za operacijski sistem Windows 10. Prvi namig, kako bo verjetno kmalu videti okolje za Windows 10, je posredno razkril Panos Panay, Microsoftov produktni vodja za okolje Windows v video posnetku na Instagramu.

Posnetek bil pravzaprav narejen za proslavitev novega mejnika, ki ga je nedavno dosegel Windows 10, milijardo aktivnih uporabnikov. Video sprva prikazuje zgodovino okolja Windows, vendar se kmalu v njem pojavijo grafične podobe zaslonov, ki jih javnost doslej še ni videla. Seveda ne gre za revolucijo, temveč evolucijo, osvežitev grafične podobe po vzoru tiste, ki jo je v eni od posodobitev Microsoft naredil pri paketu Office.

Že vrsto let je znano, da Microsoft vsaj za zdaj ne namerava razviti in predstaviti popolnoma nove različice okolja Windows. Odločili so se, da bodo Windows 10 kot blagovno znamko razvijali naprej, s precej bolj pogostimi posodobitvami, kot je to bilo v prejšnjih različicah. Posodobitve seveda lahko vključujejo tudi novo podobo grafičnega vmesnika.

Čeprav se posnetki vmesnika v videu spreminjajo zelo hitro, zraven pa ni nobenih komentarjev ali trditev predstavnikov Microsofta, je mogoče videti, da je nov grafični vmesnik precej manj kockast in manj utesnjen, kot v današnjim različici. Ploščice so posodobljene in se grafično prilagajajo temi/ozadju okolja.

Posnetek tudi namiguje nove možnosti samodejnega prilagajanja velikosti in položaja okna (snapping) ter spremenjeno logiko uporabe menujev. Kot kaže, se vrstica z menujem, ki smo jo tipično našli v zgornjem delu okna programa umika na račun menujev, ki bodo v orodni vrstici na levem delu zaslona.

Seveda pa je povsem možno, da bo končna različica posodobitve imela še nekoliko drugačen videz in dodatne funkcionalnosti. Za zdaj ni znano, kdaj naj bi Microsoft novi uporabniški vmesnik ponudil kot posodobitev operacijskega sistema.

4kMSGrNmiak