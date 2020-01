Javni posvet o 5G

Na Ministrstvu za javno upravo je potekal Javni posvet o 5G, kjer je imel predavanje tudi Monitorjev novinar dr. Matej Huš.

Razpravo si lahko ogledate tukaj:

2bSNCnJTqLE

Organizatorji so dogodek utemeljili tako:

"Tehnologija 5G je tehnologija prihodnosti. Njeno uvajanje je ena izmed pomembnejših tem, ne le za naše ministrstvo in vlado, ampak za celo Slovenijo.

Da bi odgovorili na čim več vprašanj in nejasnosti, ki se v zvezi z uvajanjem 5G tehnologije postavljajo v javnosti, bomo v petek, 24. januarja 2020, v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, organizirali Javni posvet, na katerem bodo sodelovali strokovnjaki in tudi tisti, ki jih uvajanje te tehnologije skrbi.

Ob pomanjkanju ustreznih vsebin, ki se nanašajo tudi na morebitna zdravstvena tveganja uvajanja 5G tehnologije, smo se odločili izvesti nov krog usklajevanj in ponovno odpreti razpravo o morebitnih zdravstvenih tveganjih. V širšo razpravo, bomo povabili vse ključne deležnike iz posameznih resorjev, strokovnjake, predstavnike gospodarstva in zainteresirane javnosti. Naš trden namen je z vseh zornih kotov osvetliti vprašanje zdravstvenih, etičnih in varnostnih tveganj pri uvajanju 5G tehnologije."