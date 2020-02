Jailbreak za Teslo

Tesla je bolj računalnik na kolesih kakor avtomobil z računalnikom, kar prinaša prijeme, ki smo jih bolj vajeni iz sveta programske opreme. Med drugim to pomeni, da so različne verzije modelov Tesle fizično zelo podobne ali enake, doplačila pa prinesejo programski odklep funkcij. In v nekaterih primerih tudi naknadni zaklep.

Primeri funkcij, ki jih Tesla drago prodaja, so hitrejše pospeševanje (Ludicrous Speed Package), avtopilot (Full-Self Driving) ipd. Druge funkcije so nujno potrebne, da je avtomobil sploh uporaben, recimo dostop do Teslinega omrežja Supercharger za hitro polnjenje. Tesla lahko avtomobile oddaljeno nadgrajuje (OTA) in te funkcije tudi izključi. Brali smo celo o primerih, ko je lastnik kupil rabljeno teslo, potem pa mu je Tesla na daljavo izključila funkcije, ki domnevno niso bile nikoli plačane. Pa čeprav jih je avtomobil ob prodaji nedvomno imel.

Recimo, če je avtomobil udeležen v nezgodi in zavarovalnica razglasi totalko, bo Tesla prekinila podporo, kar pomeni da garancija ne velja več, dostopa do Superchargerjev pa prav tako ni. Zaradi tega se je v zadnjem času razširilo odklepanje (jailbreaking) avtomobilov Tesla. To sicer avtomatično razveljavi garancijo, a za nekatere lastnike je to edini način.

Tesla ni klasičen avtomobil. Ko ga kupimo, ga v resnico dobimo le v uporabo, saj lahko proizvajalec na daljavo nadgradi ali pohabi avtomobil.

Vice