Objavljeno: 20.5.2022 12:00

Izsiljevalska programska oprema za omrežne diske QNAP

Tajvanski proizvajalec QNAP je sporočil, da v spletu kroži različica izsiljevalske opreme DeadBolt, ki se specifično usmerja v njihove omrežne diske (NAS).

Na napad iz spleta so občutljivi strežniki serij TS-X51 in TS-X53 in sicer z operacijskim sistemom QTS 4.3.6 in QTS 4.4.1. Proizvajalec resno svetuje čimprejšnjo nadgradnjo na zadnjo različico programske opreme, ki ima odpravljeno varnostno luknjo, predvsem pa meni, da NASi naj ne bodo odprti v internet, če to ni zares nujno. Priporoča uporabo varnih omrežij VPN, zaprtje komunikacijskih vrat 8080 in 433, izklop UPnP ter izklop zunanjega delovanja SSH in Telnet.

Prvi napadi z DeadBolt so bili na napravah QNAP opaženi že v januarju, rezultat pa so zašifrirane datoteke na omrežnem disku. Po plačilu odkupnine kriminalcem lastnik NASa dobi ključ, s katerim lahko datoteke povrne v prvotno stanje.