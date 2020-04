Izsiljevalci objavili tajne podatke Boeinga, Lockheed Martina, Tesle in SpaceX

Februarja so zlikovci z izsiljevalskim virusom DoppelPaymer napadli ameriško podjetje Visser Precision, ki sodi med večje dobavitelje oziroma podizvajalce za Teslo, SpaceX, Boeing, Lockheed Martin in podobna podjetja iz avtomobilske in aeronavtične industrije. Ker se podjetje ni uklonilo, so na internet priobčili ukradene podatke.

DoppelPaymer je izsiljevalska programska oprema, ki omogoča krajo podatkov. Allied Universal je prva znana žrtev, ki pa ni želela plačati 2,3 milijona dolarjev odkupnine. Hekerji so zato na internetu objavili poslovne podatke podjetja in osebne podatke zaposlenih. DoppelPaymer je napadel tudi mehiško državno naftno podjetje Pemex in čilsko vlado.

Zgodba se ponavlja. Visser Precision ni želel plačati, zato so napadalci objavili podatke, ki so jih ukradli. Gre za dokumente, ki opisujejo poslovne skrivnosti Tesle, SpaceX-a, Lockheed Martina in Boeinga. Podjetja so se odzvala z besedami, da so z incidentom seznanjena in da so izvedla predpisane ukrepe za primer hekerskega napada, ki vključuje tudi ustrezen odziv v dobaviteljskih verigah.