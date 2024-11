Objavljeno: 20.11.2024 05:00

Izšel FreeCAD 1.0, odprtokodni "AutoCAD"!

Pred dvaindvajsetimi leti so Jürgen Riegel, Werner Mayer in Yorik van Havre začeli razvijati odprtokodni program za modeliranje FreeCAD, ki je konkurenca dragemu Solidworksu, Creu, AutoCADu in podobno. Sedaj je izšla prva stabilna verzija 1.0!

Doslej se je FreeCAD, ki je bil iz leta v leto kompletnejši, zadrževal v predverzijah 0.x, nazadnje 0.21.2. Da se bliža veliki trenutek, je postalo jasno sredi tega leta, ko so začeli izhajati kandidati za izid (release candidate) za verzijo 1.0. In sredi novembra je iz rc4 z majhnimi spremembami nastal pravcati FreeCAD 1.0.

V primerjavi s preteklimi verzijami ima FreeCAD 1.0 nekaj novosti, denimo problem topološkega poimenovanja in pa Assembly Workbench. Celotni seznam je na voljo na domači strani projekta, od koder lahko program tudi prenesemo.

