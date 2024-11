Objavljeno: 7.11.2024 07:00

Izgubljena prtljaga bo postala preteklosti: AirTag

Pametni sledilniki AirTag, ki so se razvili iz sistema za iskanje telefonov in drugih pametnih naprav, bodo v prihodnosti omogočali tudi iskanje prtljage. Apple je ugotovil, da uporabniki to tako ali tako že počnejo, zato v novi verziji iOS 18.2 preizkuša povezljivost omrežja Find My z letalskimi družbami. Izgubljena prtljaga bo morda kmalu preteklost.

Uporabniki so namreč že pred časom ugotovili, da lahko AirTag namestijo v kovčke in drugo prtljago, pa bodo lahko spremljali, kod potuje, in jo ob izgubi tudi hitro našli. Ker pa po letališčih ne morejo skakati po zaprtih prostorih, bi bilo zelo uporabno, če bi to informacijo lahko preprosto predali letalski družbi, ki išče izgubljene kose prtljage. Apple bo zato v novo verzijo iOS 18.2 dodal funkcijo "Share Item Location", ki jo bomo lahko poslali komurkoli, ne le zaupanja vrednim stikom. Zamisel je preprosta. Povezavo do lokacije kovčka lahko posredujemo letalski družbi, ki bo potem v živo sledila prtljagi in jo našla.

Čeprav je Apple storitev predstavil kot namenjeno iskanju prtljage, v resnici ni nobene tovrstne omejitve. Gre za povezavo, ki komurkoli omogoča spremljanje lokacije sledilnika in vsebuje tudi kontaktne podatke lastnika. Lastnik se mora sam odločiti, kdaj je to smiselno storiti. V vsakem primeru bo povezava pretekla po enem tednu, kar nam prihrani trud pri spominjanju, da moramo povezavo kasneje še deaktivirati.