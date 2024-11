Objavljeno: 28.11.2024 07:00

Italijani razbili mrežo ilegalnih ponudnikov pretočnih storitev

Italijanska policija je v sodelovanju s tujimi organi pregona razbila veliko mrežo kriminalcev, ki so več kot 22 milijonom uporabnikov nudili nezakonit dostop do plačljivih večpredstavnostnih vsebin. Letno so zbrali več kot tri milijarde evrov prihodkov. Škoda, ki je nastajala oškodovancem, je presegala 10 milijard dolarjev.

Operacija se je imenovala Taken Down. V akciji je sodelovalo 270 italijanskih policistov, ki so v sodelovanju s tujimi organi pregona izvedli 89 hišnih preiskav v Italiji in še 14 preiskav v Veliki Britaniji, na Nizozemskem, Švedskem, v Švici, Romuniji, Hrvaški in na Kitajskem. Na Hrvaškem je bilo aretiranih 11 oseb. Zasegli so tudi devet strežnikov, za 1,65 milijona evrov kriptovalut in 40.000 evrov gotovine.

Lastniki storitev so nudili nepooblaščen dostop do Skya, Amazon Prime, Disney+, Netflixa in drugih sorodnih storitev.

Polizia Postale