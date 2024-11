Objavljeno: 26.11.2024 05:00

iPhone 17 bo tako tanek, da ne bo imel ležišča SIM

Po neuradnih informacijah Apple še vedno razvija iPhone 17 Slim, ki se bo morda imenoval tudi iPhone 17 Air. Novi telefon naj bi bil najtanjši doslej, saj bo meril le 6 milimetrov, kar bo terjalo nekatere radikalne prilagoditve. Med drugim telefon ne bo imel ležišča za kartice SIM, ker preprosto ne bo prostora. Uporabljal bo izključno eSIM.

To tehnološko ni več problem, ker večina operaterjev že podpira eSIM, je pa lahko pravni problem. Na Kitajskem je na primer prodaja telefonov, ki imajo samo eSIM, prepovedana. V ZDA so tako že iPhone 14 prodajali brez fizičnega SIM, drugod po svetu pa ne.

To bi lahko imelo uničujoče posledice za iPhone 17 Air, saj je Kitajska velik trg. Ali pa tudi ne. Ko je izšel Apple Watch, je Kitajska kmalu spremenila pravila in sedaj se ure in tablice lahko prodajajo z eSIM.

Telefon bo moral sprejeti še nekaj drugih prilagoditev. Ne bo imel modema za mmWave, torej ne podpiral višjih frekvenc 5G in podobno. Pri kameri pa bodo morali izbočiti ohišje, saj je sicer pretanko.

O ceni telefona sicer ne vemo še nič, bo pa med najdražjimi modeli – dražji od 1200 dolarjev vrednega Pro Maxa. Če bo zares izšel!