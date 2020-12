iPhone 13 bi lahko imel hitrejši zaslon

Objavljeno: 15.12.2020 13:56

V spletu so se pojavile govorice, po katerih naj bi Apple končno ponudil telefonske zaslone 120 Hz.

Že pri trenutno aktualnem iPhone 12 se je sicer govorilo, da naj bi dobil tak zaslon, a se naj bi Apple raje odločil za podporo omrežjem 5G (zaradi vzdržljivosti akumulatorja so se odločili le za eno izmed teh dveh novosti). Apple pa naj bi pri naslednjih modelih uporabljal zaslone s tehnologijo LPTO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), kar so sicer razvili za uporabo v pametnih urah, nakazovalo pa naj bi na možnost višje frekvence pri telefonih. Take zaslone naj bi dobila le dva od štirih modelov – po predvidevanjih naj bi šlo za iPhone 13 Pro in Pro Max.

V praksi gre za kar opazno razliko pri gladkosti kakršnega koli premikanja na zaslonu – tudi le pri brskanju po spletu oziroma pri premikanju spletnih strani in besedila. Večina telefonov (in tudi računalniških zaslonov) uporablja frekvenco 60 Hz, dražji telefoni (denimo Samsungovi Galaxy S20) pa ponujajo tudi višje frekvence. Pri računalniških zaslonih najdemo višje frekvence predvsem pri igričarskih monitorjih.