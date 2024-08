Objavljeno: 6.8.2024 05:00

Intel se bori za preživetje

V Intelu svetijo vsi alarmi, saj se je podjetje znašlo pred hudimi izzivi, v katerih tudi Nokiina usoda ni izključena. Po hudih težavah procesorjev 13. in 14. generacije procesorjev, ki jih Intel še vedno ne želi zamenjati, so pa vsaj podaljšali garancijo za dve leti, je izvršni direktor Pat Gelsinger predstavil slabe poslovne rezultate in katastrofalne napovedi za prihodnost.

Situacija je tako huda, da bodo odpustili 15.000 zaposlenih. V prihodnih letih želijo stroške oklestiti za 10 milijard letno, za kar zgolj odpuščanje ni dovolj. Krčili bodo tudi stroške za marketing in vlaganja v razvoj in raziskave, poleg tega pa bodo odprodali sektorje, ki ne sodijo v osnovno dejavnost. Intel se torej bori za preživetje.

Intel: novi procesorji se sesuvajo zaradi napake v mikrokodi, popravek sledi

To kažejo tudi rezultati zadnjega četrtletja. Prihodki so se znižali za odstotek na 12,8 milijarde dolarjev, dobiček pa je izparel v 1,6-milijardno izgubo. Vlagatelji so se že odločili, da podjetje prihodnosti nima, saj je delnica v zadnjem tednu strmoglavila za tretjino, od začetka leta za 56 odstotkov in je na nivoju izpred 30 let!

Intel je finančno, kadrovsko, poslovno in tehnološko za konkurenco. Od tod bo povratek težak, ni pa nemogoče. AMD-ju je uspel.