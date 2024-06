Intel predstavlja novo generacijo procesorjev Xeon 6 za podatkovne centre

Intel je predstavil svojo najnovejšo serijo procesorjev Xeon 6, ki obljubljajo nov korak naprej v zmogljivosti podatkovnih centrov in izboljšano energetsko učinkovitostjo. Na dogodku Vision 2024 je Intel napovedal tudi novo označevanje za svoje procesorje, pri čemer bosta prva pod oznako Xeon 6 izšla modela Granite Rapids in Sierra Forest.

Procesorji Xeon 6 so zasnovani za podporo zahtevnim obremenitvam umetne inteligence (AI) in so ključni del Intelove strategije za izboljšanje zmogljivosti podatkovnih centrov. Model Sierra Forest, ki temelji na arhitekturi z izključno učinkovitostnimi jedri (E-cores), bo na voljo že v drugem četrtletju 2024. Ponuja 2,4-kratno izboljšanje zmogljivosti na vat v primerjavi s prejšnjimi generacijami​.

Model Granite Rapids, ki bo sledil kasneje v letu 2024, bo podpiral nov podatkovni format MXFP4, kar bo drastično povečalo računsko učinkovitost. Procesorji bodo sposobni izvajati kompleksne jezikovne modele (LLM) z do 70 milijardami parametrov v manj kot 86 milisekundah​.

Granite Rapids so procesorji s tako imenovanimi performančnim jedri (P-cores), ki bodo obsegali med 86 in 128 zmogljivostnimi jedri. 128-jedrni čip 6900P P-core, ki bo na voljo v tretjem četrtletju, bo podvoji zmogljivost AI inferenciranja in splošnih računalniških funkcij ter izboljšl računske zmogljivosti HPC za 2,3-krat v primerjavi s prejšnjimi procesorji pete generacije Intel Xeon.

Intel se s temi procesorji osredotoča na povečanje energetske učinkovitosti in zmogljivosti, kar bo omogočilo uporabo manjšega števila strežnikov za enako obremenitev kot pri starejših generacijah. Nova serija Xeon 6 bo ključna za podjetja, ki želijo nadgraditi svoje podatkovne centre z najnovejšo tehnologijo in izkoristiti prednosti umetne inteligence​.

Poleg tega je Intel napovedal tudi posodobitve za svoj AI pospeševalnik Gaudi3, ki bo tekmoval s ponudbo družb Nvidia in AMD na področju AI obdelave. Gaudi3 bo ponujal štirikratno višjo zmogljivost pri BF16 in dvakrat hitrejše mrežne povezave ter večjo pasovno širino kot njegov predhodnik​.

Še več novosti pričakujemo v naslednjem letu. Te vključuje lansiranje procesorja Intel Xeon 6 z 288 jedri E-core. Analitiki pravijo, da je deljenje podrobnih datumov lansiranja procesorjev Xeon 6 pomembno, ker kaže, da je podjetje prepričano, da so na pravi poti za pravočasno dostavo izdelkov. To je velik premik od zadnjih let, ko je Intel doživljal opazne zamude pri procesorjih tretje in četrte generacije Intel Xeon.