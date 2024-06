Objavljeno: 6.6.2024 07:00

Intel predstavil novo generacijo procesorjev za prenosnike Lunar Lake

Intel je ta teden predstavil novo generacijo procesorjev iz serije Core Ultra za prenosnike, ki nosi tovarniško ime Lunar Lake. Njihova ključna značilnost je nižja poraba električne energije, kar jasno kaže na tekmovanje s Qualcommovimi Snapdragoni. Največja novost pa je vgrajeni pomnilnik DRAM neposredno na čip (SoC). Ob nakupu procesorja bomo torej dobili 16 ali 32 GB pomnilnika, česar kasneje ne bomo mogli povečevati. Seveda niso mogli niti mimo umetne inteligence.

Novi SoC-i Lunar Lake bodo kot 15. generacija bržkone na voljo pod imenom Intel Core Ultra Series 2. Kdaj se bo to zgodilo, še ni povsem določeno, pričakujemo pa jih v tretjem kvartalu. Trenutno Lunar Lake še ni dokončan in dobavljiv izdelek. Procesorji imajo počasna in varčna jedra (E) ter zmogljiv in potratna jedra (P). Intel Thread Director, ki razporeja procese na jedra, je doživel več posodobitev. Intel poudarja, da bo razporejena logično, tako da bodo na primer aplikacije za videokonference vedno tekle na jedrih P, ker je tam odzivnost pač ključna.

Še bolj zanimivo je, da se ključni deli Lunar Lakea proizvajajo v TSMC-ju in ne več interno v Intelu. Imajo tudi enoto za umetno inteligenco (NPU), ki se imenuje NPU 4 in zmore 48 TOPS (z natančnostjo INT8), kar zadostuje za poganjanje Microsoftovega Copilota. Za grafiko pa bo skrbela platforma Xe2, ki jo srečujemo v namiznih procesorjih Battlemage.

PC World