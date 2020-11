Intel po 22 letih izdal grafično kartico!

Precej vode je že preteklo, odkar je Intel izdal kakšno samostojno grafično kartico. Sedaj je pred nami Iris Xe MAX (doslej s kodnim imenom DG1), ki jo bodo sprva vgrajevali v prenosnike, prihodnje leto pa bo na voljo tudi v obliki za namizne računalnike.

Intel je nazadnje poizkusil davnega leta 1998 s kartico i470. Rezultat je bil klavrn, ker sta srca igralcev osvojila 3dfxov Voodoo in kasneje Nvidiina RIVA TNT. Dvaindvajset let pozneje Intel poizkuša vnovič. Gre za Iris Xe Max, ki je samostojna verzija grafičnega čipa v procesorjih Tiger Lake. To pomeni, da ima 96 izvajalnih enot (execution unit), najvišji takt 1,65 GHz (integrirana verzija gre do 1,35 GHz), 4 GB pomnilnika (LPDDR4X-4266). Kartica je zgrajena v 10-nm tehnologiji SuperFin.

To pomeni, da Iris Xe MAX ni presežek, temveč povsem povprečna grafična kartica. Kdo in zakaj bi to potreboval? Intel poudarja, da ne gre za nadomestek integrirane Iris Xe, temveč dopolnilo. Določeni procesi bodo znali hkrati uporabljati obe kartici, torej diskretno in integrirano v procesorju, če bo možno posamezne niti ali ukaze razklopiti. Sodelovanje torej ne bo na nivoju Nvidiinega SLI ali AMD-jevega Crossfire. To pomeni, da kartica ni prvenstveno namenjena igranju iger in izrisovanju slike, temveč drugim opravilom – tudi umetni inteligenci. Druga možnost so paralelna opravila – en procesor poganja igro, drugi dela kaj drugega (npr. skrbi za streaming). Na sploh Intel nikjer ne poudarja, da bi šlo za igričarski izdelek, temveč govori o delovnih postajah in grafičnem oblikovanju.