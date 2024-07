Objavljeno: 23.7.2024 19:00

Intel: novi procesorji se sesuvajo zaradi napake v mikrokodi, popravek sledi

Več mesecev po prvih pritožbah, da se novi Intelovi procesorji 13. in 14. generacije nenormalno pogosto sesuvajo, je Intel dognal vzrok. Razlog naj bi bila napaka v mikrokodi, s katero procesor zahteva delovno napetost. Zaradi previsoke nastavitve, so potem klecali.

Spomladi so se prvi pritožili igralci iger, ki uporabljajo pogon Unreal Engine, da se računalniki vedejo nestabilno. Včasih je računalnik zamrznil, spet drugič je tarnal, da je premalo pomnilnika. Težave je začel preiskovati tudi Intel, saj so bile omejen zgolj na nekatere družine novih procesorjev. Prva pomoč je bila nastavitev procesorja na nižji takt in nasploh manj agresivnih nastavitev v BIOS-u, kar se je sedaj izkazalo za preroško.

Intel je dejal, da so odkrili vzrok. Procesorji niso fizično defektni in jih ne bo treba menjati, temveč bo zadostovala programska nadgradnja. Sredi avgusta bodo izdali popravek za mikrokodo. Ta je namreč zahtevala previsoko napetost za procesor, ki se je zato sesuval. Popravek je nared, sedaj pa potekajo testi, ki morajo biti res natančni, saj se z mikrokodo procesorjev ne gre igrati, predvsem pa napačnih posodobitev včasih ni več možno popraviti.

Videli bomo, ali bo popravek težavo rešil. Pojavljajo se namreč tudi poročila, da se sesuvajo tudi procesorji v prenosnikih, ki so povsem druge serije. A za zdaj kaže dobro, trdijo.

