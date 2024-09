Objavljeno: 18.9.2024 06:00

Intel bo livarne ločil v samostojno podjetje

Intel se je po katastrofalnih rezultatih minulega četrtletja, še slabših obetih in izgubljanju stika z AMD-jem in Nvidio odločil, da v postopku prestrukturiranja iz podjetja izloči livarne. Proizvodni del bo postal samostojno podjetje, sicer kot hčerinska družba v lasti Intela, ki bo imel svoj upravni odbor in možnost lastnega upravljanja in financiranja, tudi z iskanjem svežega kapitala.

Izvršni direktor Pat Gelsinger je dejal, da bodo s tem proizvodnemu delu podjetja omogočili samostojen razvoj in pridobivanje neodvisnih virov financiranja. Intel je namreč proizvajalec čipov tudi za pogodbene stranke, ne le zase. A proizvodnja čipov je drag posel, zato se ga AMD in Nvidia sploh ne gresta, Intel pa je v zadnjih dveh letih zanj zapravil 50 milijard dolarjev.

Livarne morajo torej na svoje, na koncu jih želijo povsem osamosvojiti in poslati na borzo. Poleg tega bodo ustavili proizvodnjo na Poljskem in v Nemčiji za dve leti, v Maleziji pa ne bodo zgradili načrtovane tovarne. V ZDA za zdaj sprememb pri proizvodnji ne bo.

Sklenili so tudi dogovor z Amazon Web Services, po katerem bodo zanj proizvajali posebne čipe s podporo AI. S tem bo Intel dobil vstopnico v prvo ligo umetne inteligence, ki jo tako krvavo potrebuje.