Indija prepovedala kitajske aplikacije

Objavljeno: 2.7.2020 10:00

Indija in Kitajska sta se v juniju spopadli na spornem delu himalajske meje med državama, takoj po tem pa je Indija ugotovila, da tudi kitajske telefonske aplikacije pomenijo varnostno grožnjo.

Indijska vlada je tako prepovedala 59 aplikacij, med katerimi so TikTok, WeChat, UC Browser (spletni brskalnik v lasti Alibabe), Club Factory, Shein in celo igro Clash of Kings. Po besedah indijskega ministrstva za informiranje, je to naredila po tem, ko je prejela »veliko pritožb iz različnih virov« o aplikacijah, ki »kradejo in nedovoljeno posredujejo uporabnikove podatke«. To po besedah ministrstva »ogroža suverenost in integriteto Indije«.

Predvsem med mladimi izredno priljubljena aplikacija TikTok je v lasti podjetja ByteDance, ki ima sedež v Pekingu in je bila že večkrat obtožena »mehke« cenzure v skladu z usmeritvijo kitajskih oblasti. Varnostni raziskovalci so letos v njej našli tudi varnostne luknje, preko katerih lahko napadalci dobijo oddaljen dostop do računov, brišejo posnetke, nalagajo druge posnetke, javnosti razkazujejo skrite posnetke in odstranijo osebne podatke uporabnikov.

Mimogrede – v zgoraj omenjenemu spopadu na himalajski meji (področje Ladakh), na višini okoli 4500 metrov, je bilo na indijski strani 20 mrtvih (Kitajska o svojih mrtvih ni poročala). Kljub temu, da v spopadu ni bil izstreljen niti en naboj. Obmejni vojaki Kitajske in Indije so se spopadli kar z jeklenimi palicami, na katerih so bili pritrjeni žeblji. Sporazum med državama namreč zapoveduje, da je na tem področju strelno orožje prepovedano…

BBC