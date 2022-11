Implozija kriptotrga

Kriptomenjalnica FTX, ki skupaj s konkurenčno Binance sodi med največje na svetu, se sooča z najhujšimi težavami v zgodovini in je tik pred propadom, kar je v zadnjem tednu za več kot 10 odstotkov sklestilo tudi tečaje kriptovalut. Binance, ki je sprva napovedala rešitev situacije s prevzemom konkurenta, je od namere odstopila. FTX gre v stečaj.

Minuli teden so trgovalci na FTX želeli prodati za približno pet milijard dolarjev kriptovalut. Takšnega navala FTX ni zmogla, zato petine zahtevkov ni uspela izvesti. To je pričakovano zamajalo zaupanje v menjalnico, kar je sprožilo kaskadno reakcijo na trgu. Razrešil bi jo lahko Binance, sicer večni konkurent, ki bi lahko prevzel FTX, a je od tega odstopil. Razlog naj bi bilo previsoko tveganje, sploh zaradi preiskav ameriškega pravosodnega ministrstva in dvomljivega računovodstva.

Sledil je stampedo vlagateljev. FTX ni le menjalnica, njen šef Sam Bankman-Fried pa ni le direktor. Gre za enega najbolj izpostavljenih igralcev na kriptotrgu, ki tudi izdatno lobira v ameriški politiki. FTX ima številne pomembne vlagatelje, denimo Softbank in Blackrock. A FTX je v zadnjem letu vlagal v več nasedlih kriptoprojektov, pri tem pa je očitno uporabljal sredstva svojih komitentov. Ko se je Binance odločil, da je FTX preveč tvegan in je prodal svoje žetone pri FTX, je sledila implozija, katere posledice še trajajo. FTX je danes vložila zahtevek za začetek stečajnega postopka.