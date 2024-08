Objavljeno: 27.8.2024 08:00

Ikea želi prodajati rabljeno pohištvo

Ikea je v Madridu in Oslu začela testirati spletno platformo, kjer lahko uporabniki prodajajo rabljeno Ikeino pohištvo drugim kupcem.

Platforma, imenovana Ikea Preowned, omogoča uporabnikom, da naložijo slike pohištva in določijo ceno, podobno kot na glavni spletni strani švedskega trgovca, nakar se kupci in prodajalci sami dogovorijo za kraj in čas prevzema pohištva. Prodajalci lahko plačilo zahtevajo tudi preko bančnega nakazila brez dodatnih stroškov ali z Ikea darilno kartico, na katero prejmejo 15 odstotkov dodatka na vrednost prodanega pohištva. Objavljanje oglasov na platformi je trenutno brezplačno, vendar Jesper Brodin, generalni direktor Ingka Group, ki upravlja večino Ikeinih trgovin, pravi, da bi se to lahko v prihodnosti spremenilo. Test tržnice bo potekal do decembra, nato pa bodo pri Ingka Group ocenili rezultate in se odločili o nadaljnjih korakih.