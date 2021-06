IBM združuje pomnilniške sisteme in umetno inteligenco

IBM razvija povsem novo generacijo pomnilniških sistemov, ki so optimizirani za strežbo pomnilniškega prostora sodobnim arhitekturam in storitvam, kot so programski kontejnerji in rešitve s področja umetne inteligence. Zamisel o drugače zasnovani arhitekturi pomnilniških sistemov izhaja iz performančnih omejitev sedanji sistemov pa tudi težav pri uporabi, avtomatizaciji in upravljanju sistemov, ki temeljijo na programsko definiranih pomnilniških bazenih (SDS, software defined storage).

Nov izdelek bo nosil ime IBM Spectrum Fusion in je v prvi vrsti razvit z mislijo, da bodo na njem pomnilniški prostor uporabljali programski kontejnerji. Zato je celota optimizirana tako za uporabo z IBMovo lastno programsko opremo za avtomatizacijo IBM Spectrum, predvsem pa precej bolj razširjeno sestrsko platformo Red Hat OpenShift.

IBM pri snovanju izdatno izkorišča svoje znanje s področja umetne inteligence, v primeru pomnilniških sistemov pa se to bo izražalo tako v večji (samodejni) avtomatizaciji uporabe sistema, pa tudi večji zmogljivosti delovanja, zlasti kadar so odjemalci strežniki z rešitvami s področja umetne inteligence.

Večjo zmogljivost, zlasti kar se tiče pretoka podatkov, bodo omogočili tako s posegi na področju strojne opreme, kot tudi pametnimi algoritmi za iskanje, določanje prioritete prenosa in izrabo komunikacijskih kanalov. Čeprav tehnični parametri še niso javno znani, poznavalci omenjajo, da bo že osnovna različica vsebovala 6 vozlišč z zmogljivimi strežniškimi procesiji (x86), podporo za omrežne povezave s hitrostmi 100 Gb/s in namenskimi omrežnimi vmesniki za upravljanje sistema, da bi primarni kanali nudili kar se da konstantno zmogljivost.

IBM Spectrum Fusion naj bi predstavili proti koncu leta. Viri informacij pa navajajo tudi možnost, da bi IBM rešitev v naslednjem letu ponudil tudi kot programsko rešitev, ki deluje na drugih strojnih platformah, kar ima smisla, glede na to, da je večji del inovacije v koncepti SDS in pametnih algoritmih.