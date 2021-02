IBM ponuja veliko pomnilniškega prostora v majhni napravi

IBM je nedavno predstavil novo generacijo pomnilniških enot FlashSystem, ki nudijo vrhunsko zmogljivost v zelo majhnem ohišju, kar je primerno tudi za manjša podjetja. Novi pomnilniški sistem FlashSystem 5200 v strežniški omari zavzema samo strežniško višino 1U, a že v osnovni konfiguraciji nudi 38 GB hitrega pomnilnika Flash RAM. Toda posamezno enoto je moč nadgraditi do skupne zmogljivosti 1,7 PB (1.700 TB), prav tako pa jih je mogoče združevati v gruče.

FlashSystem 5200 je obenem precej hitrejši od predhodnika FlashSystem 5100. IBM navaja 66% večjo zmogljivost pri izvajanju I/O operacij (1,5 milijona IOPS) in 40% večjo podatkovno prepustnost (21 GB/s). Enote je moč združiti v gruče štirih vozlišč, ki nudijo navzven skupno zmogljivost do 6 milijonov IOPS in hitrost prenosa podatkov 84 GB/s.

Čeprav enote FlashSystem 5200 sodijo v vstopni razred hitrih pomnilniških sistemov za poslovno rabo, nudijo vso programsko podporo, ki jo srečamo pri večjih sistemih. Med drugim Storage Insights, ki nudi vpogled v kompleksne pomnilniške konfiguracije, Spectrum Virtualize, ki omogoča upravljanje podatkovnih sistemov z različnimi zmogljivostmi kot en sam sistem in HyperSwap, ki omogoča hitro povrnitev delovanja na rezervnemu sistemu v primeru okvar.

S programskega zornega kota FlashSystem 5200 podpira vse sodobne virtualizacijske arhitekture, kot so Red Hat OpenShift, Container Storage Interface (CSI) for Kubernetes, Ansible in VMware. Cene se pričnejo pri 15.000 dolarjih.