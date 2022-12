IBM in Maersk ukinjata veriženje blokov TradeLens

Veriženje blokov (blockchain) je še pred nekaj leti veljalo za eno najbolj obetavnih novosti na področju povezovanja, zagotavljanja istovetnosti in transparentnosti podatkov med različnimi poslovnimi subjekti. Toda številna podjetja in raziskave navajajo velike težave pri izvedbi resnično uporabnih verig, pri katerih je voljna sodelovati večina relevantnih subjektov na posamezne področju rabe.

Najnovejši in to velikanski udarec za prihodnost veriženja blokov prihaja iz družbe TradeLens, ki je obljubljala revolucijo na področju slednja prevozom zabojnikov (kontejnerjev), sprva pretežno v pomorskem prometu. TradeLens, ki sta ga leta 2018 skupaj ustanovila IBM in velikan pomorske transporta Maersk, bo prenehal delovati in to že konec prvega četrtletja 2023.

Projekt TradeLens je bila iniciativa enega od največjih prevoznikov v pomorstvu. Spomnimo se, da je Maersk platformo sprva nameraval uporabljati predvsem za lastne potrebe, a so ga dolgoročno videli kot eno najbolj konkretni iniciativa za digitalizacijo globalne logistike. Hkrati je bil eden najbolj odmevnih primerov uporabe tehnologije veriženja blokov v gospodarstvu.

Po zasnovi je predstavljal skoraj učbeniški primer uporabe veriženja blokov na področju, kjer je digitalizacija doslej le delno modernizirala poslovanje. Lep primer učinkov slabega povezovanja v logistični industriji smo imeli priložnost videti v zadnjih letih, ko je zaradi zastojev v prevozih skoraj povsod prišlo do zamud pri dobavi blaga.

TradeLens zapirajo, ker v resnici platforma ni nikoli zares zaživela izven okolja povezanega z družbo Maersk. Razlogi so pretežno politične in manj tehnološke narave. Poslovni model platforme je predvideval niz brezplačnih storitev (pretežno vpoglede), povezanih z naročninami in določenim pribitkom na transakcijo, ki je v tem primeru prevoz zabojnika.

Čeprav cenikov niso nikoli razkrivali javno, se je iz logističnih krogov zvedelo, da so za storitve zahtevali 25 dolarjev na prevoz zabojnika. To ni visok znesek, saj predstavlja okvirno le okoli 1% celotnega stroška transporta zabojnikov. Toda tekmeci družbe Maersk, proti kateremu se vsak dan borijo za kupce, niso pristali na te pogoje in so raje nadaljevali po dosedanjih metoda logističnih procesov.

Zanimivo, da se je Maersk odločil, da TradeLens ne bo nadaljeval uporabljati niti za lastne potrebe, saj so glede na velikost sami po sebi velikanski ekosistem. Najbrž so bili stroški in učinki sistema premajhni, da bi jih podpiralo samo eno podjetje. So pa v skopem sporočilu za javnost navedli, da bo družba nadaljevala z vlaganjem v digitalno transformacijo logistike.

Neodvisni strokovnjaki so že od nastanka platforme dalje opozarjali, da je zamisel družbe Maersk sicer zanimiva, a sloni na napačnih temeljih. Standard, ki ga skuša uveljaviti le eden od tekmecev na trgu, le redko doživi uspeh. To se je pokazalo tudi v tem primeru.

Pri Gartnerju ob tem menijo, da celotno področje veriženja blokov vstopa v znamenito obdobje “streznitve” v tako imenovanem ciklu navdušenja (hypecycle), katere je deležna domala vsaka nova tehnologija. Kljub temu ocenjujejo, da se bo tehnologija veriženja blokov obdržala, le da bo potrebno najti konsenz v družbi ali določenem segmentu družbe, da bi projekti dejansko zaživeli. Preživeli bodo seveda le najbolje zastavljeni projekti.