Humane kupcem AI Pina: Ne uporabljajte polnilne škatle, lahko da bo zagorela

Telefon brez zaslona AI Pin se po slabši prodaji od pričakovane sooča z novimi težavami, priložena polnilna škatla rada zagori.

Podjetje Humane je uporabnike svoje naprave AI Pin opozorilo, naj takoj prenehajo uporabljati priloženi polnilni etui zaradi težave s celicami baterij, ki predstavljajo požarno tveganje. Podjetje je v elektronskem sporočilu strankam zapisalo, da so identificirali težavo z baterijskimi celicami, ki jih dobavlja tuj proizvajalec, in zato preklicali pogodbo s tem dobaviteljem, medtem ko iščejo novega. Podjetje ni podalo podrobnosti o nadomestnih polnilnih škatlah, vendar so obljubili, da bodo delili dodatne informacije, ko bo preiskava zaključena. Poudarili so, da je varnost strank njihova prioriteta in da so njihovi izdelki zasnovani ter preizkušeni po najvišjih varnostnih standardih.

Pri Humane zagotovjajo, da AI Pin naprava, magnetni Battery Booster in polnilna podloga niso prizadeti in so varni za nadaljnjo uporabo. Kot odškodnino za neprijetnosti ponujajo dva brezplačna meseca naročnine na svojo storitev, ki je potrebna za večino funkcionalnosti naprave.