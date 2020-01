Hud hekerski napad na avstrijsko zunanje ministrstvo

V Avstriji še vedno poteka močan hekerski napad, ki so ga neznani napadalci sprožili že v soboto proti zunanjemu ministrstvu. Glede na obseg in temeljitost napada strokovnjaki ocenjujejo, da za napadom morda stoji tuja država in ne naključni hekerji. Po prvih napovedih bo trajalo več dni, preden se bo stanje normaliziralo.

Napad sumljivo sovpada z odločitvijo stranke Zelenih, da bo vstopila v koalicijo z ljudsko stranko. Ministrstvo za zunanje zadeve je dejalo, da so takoj po začetku napada odreagirali s protiukrepi. Ob tem dodajajo, da kljub obsežnim varnostnim ukrepom nikoli ne moremo doseči 100-odstotne zaščite pred napadi.

Temu lahko v drugih državah le prikimajo, saj Avstrija ni edina država, ki je bila doslej tarča hekerskih napadov. Nemško vlado so napadli marca 2018, nemški parlament pa na primer že leta 2015. Tedaj so za napade okrivili ruske obveščevalce iz skupine APT28.

Medtem so v Avstriji že začeli preiskavo incidenta. Ustanovili so posebno delovno skupino za preiskavo, več podrobnosti pa niso želeli izdati. Tiskovni predstavnik je ob tem ponovil mnenje strokovnjakov, da bo napad trajal nekaj dni. Od lani sicer v EU veljajo strožji zakoni glede hekerskih napadov. Napadalci, ki se lotijo bolnišnic, finančnih ustanov, ki vplivajo na izide volitev in podobno, so lahko strogo kaznovani.