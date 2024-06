Huawei zaskrbljen zaradi pomanjkanja 3,5 nm čipov na Kitajskem

Vodja oblačnih storitev pri podjetju Huawei Zhang Ping’an je izrazil skrb glede nezmožnosti Kitajske za pridobitev 3,5 nm čipov zaradi ameriških sankcij.

Zhang Ping'an, izvršni direktor za oblačne storitve pri podjetju Huawei, je na konferenci v Suzhouju dejal, da Kitajska ne more zagotoviti teh izdelkov, medtem ko podjetje TSMC na Tajvanu še naprej povečuje dobavo 3,5 nm polprevodnikov. Izjava je presenetljiva, saj je Kitajska doslej poročala o zaupanju v rast svojega polprevodniškega sektorja.

V maju je kitajska vlada napovedala za skoraj 50 milijard ameriških dolarjev naložb za krepitev polprevodniške industrije, medtem ko je Huawei nedavno uspel množično proizvajati 7 nm čipe brez uporabe ekstremne ultravijolične (EUV) tehnologije, kar je presenetilo globalni polprevodniški trg in sprožilo ugibanja, da je Kitajska blizu množičnega proizvajanja 5 nm čipov. Izkazalo se je, da so ameriške omejitve glede pošiljanja proizvodne opreme in tehnologije na Kitajsko preprečile nadaljnji napredek kitajske polprevodniške tehnologije.

Zhang je pojasnil, da za proizvodnjo 3,5 nm čipov potrebujejo EUV tehnologijo, ki je Kitajska še ne obvladuje. Razvoj te tehnologije na Kitajskem je zelo zahteven, saj morajo inženirji obiti ameriške in nizozemske patente. Glede na težave, s katerimi se sooča Kitajska zaradi ameriških sankcij, Zhang meni, da bi morali Huawei in drugi proizvajalci učinkoviteje uporabljati razpoložljivo tehnologijo. Poudaril je, da je treba učinkovito izkoristiti 7 nm polprevodnike, dokler ne morejo uvesti napredne proizvodne opreme zaradi ameriških sankcij. Če Kitajska ne bo mogla proizvajati naprednejših polprevodnikov, bo verjetno poskušala še naprej povečevati svoj delež na trgu starejših polprevodnikov. Raziskovalno podjetje Trend Force napoveduje, da se bo ta delež povečal z 29 % v letu 2023 na 33 % do leta 2027.