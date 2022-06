Objavljeno: 28.6.2022

Huawei z e-bralnikom/tablico Huawei MatePad Paper

Huawei je na letošnjem sejmu MWC predstavil »e-papirno« tablico MatePad Paper, ki naj bi v kratkem prišla v prodajo tudi pri nas.

Huawei se resno trudi pokriti izpad prihodka, ki ga ima zaradi ameriških sankcij na področju telefonov. Ofenziva se s področja slušalk, pametnih ur, tablic in prenosnih računalnikov seli še na povsem novo področje – e-bralnike, ki bi radi bili tudi tablice.

MatePad Paper je namreč specializirana tablica, ki jo poganja Harmony OS 2.0 s popolnoma novim/prilagojenim vmesnikom in ima namesto običajnega zaslona LCD/OLED takega s tehnologijo e-ink. E-papir se odlično obnese pri delu na soncu in pri porabi električne energije, veliko manj pa pri hitrosti osveževanja slike, zato ne čudi, da ga že leta videvamo le in zgolj v e-bralnikih. In to je v resnici tudi MatePad Paper – e-bralnik, ki zmore še kaj več in se trudi biti še tablica.

10,4-palčni zaslon z ločljivostjo 1872 × 1404 pik se sliši kot eden najboljših izdelkov na tržišču, uporabniški vmesnik pa poleg branja e-knjig (v formatih epub in PDF) s priloženim peresom omogoča tudi izdelavo zapiskov. Namestimo lahko tudi aplikacije, ki so na voljo v trgovini Huawei AppGallery, med drugim lahko menda predvajamo celo video, vendar celo sam Huawei zaradi počasnega osveževanja zaslona tega ne priporoča. Za nakup knjig je na voljo Huaweieva trgovina Bookstore, na bralnik pa lahko knjige namestimo tudi mimo nje. Namestimo lahko tudi ustrezno aplikacijo in knjige kupujemo v trgovini Kobo. Vse kar diši po Googlu na MatePad Paper seveda ne deluje.

Ključna prednost pred običajnimi tablicami je seveda varčnost – Huawei trdi, da lahko med polnjenji zdrži kar 28 dni.

Cena za naše kraje še ni znana, v tujini se giblje okoli 500 evrov.