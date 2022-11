Objavljeno: 10.11.2022 14:00

Huawei v slovenskih omrežjih ni več neželena stranka, operaterji pa ne bodo več zaračunavali "administrativnih stroškov" …

Danes začenja veljati novi zakon o elektronskih komunikacijah, s katerim se nadomešča dosedanjega iz leta 2013. Z njim se v slovenski pravni red prenaša evropsko ureditev s tega področja ter med drugim za potrošnike predvideva brezplačno menjavo ponudnika storitev.

Na predlog koalicije so bile spremenjene določbe glede varnostnih zahtev za operaterje, ki zagotavljajo mobilna omrežja upravljavcem kritične infrastrukture - in bi se lahko med drugim nanašale na kitajski Huawei. Namesto prepovedi sodelovanja določenih dobaviteljev, označenih kot »dobavitelji z visokim tveganjem«, je zdaj v zakonu zapisana prepoved uporabe opreme, ki bi lahko ogrozila nacionalno varnost.

Poslanci SDS so v razpravi koalicijskim poslancem očitali, da so popustili pod pritiski kitajskega veleposlaništva in podjetja Telemach, ki ima Huaweijevo opremo. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je te očitke zavrnila. Po njenih besedah je bil prvotni predlog zakona diskriminatoren, saj ni upošteval, ali dejansko prihaja do težav pri varnosti komunikacijskih storitev. Posledično bi bil lahko dobavitelj izločen izključno zato, ker prihaja iz ene ali druge države, a kot je pojasnila, ne želijo biti diskriminatorni. Pomembno se ji zdi predvsem, da so komunikacijska omrežja in storitve ter oprema varni.

Zakon bo potrošnikom olajšal zamenjavo ponudnikov storitev, ki bo odslej brezplačna, saj ti ob prekinitvi razmerja ne bodo več smeli zaračunavati »administrativnih stroškov«.

STA, Monitor