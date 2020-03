Huawei P40 in P40 Pro – še zmogljivejši fotoaparat, še vedno brez Googla

Huawei je na spletni (Youtube) predstavitvi razkril nove telefone P40, P40 Pro in P40 Pro+, ki prinašajo predvsem dodatne fotografske zmogljivosti.

V nove telefone so sicer spravili vse, kar se v temu trenutku da, glavna ovira pa ostaja – na telefonih ne bo Googlovih aplikacij in storitev. Vsi trije sicer uporabljajo Huaweijev procesor Kirin 990 s podporo omrežij 5G, isti procesor torej kot pri modelu Mate 30 Pro. Modeli P že tradicionalno koristijo strojno zasnovo jeseni predstavljenih telefonov Mate, ki jim dodajo nekoliko izboljšane fotografske zmogljivosti in bolj lično oblikovanje – to velja tudi letos.

Za glavnim objektivom je novo, razmeroma veliko tipalo z 50 milijoni pik. To je sicer manj kot pri Galaxy S20 Ultra, a je zato površina tipala večja. Sledi ultra-široki objektiv ločljivosti 40 milijonov pik, vgrajena sta še dva teleobjektiva. Prvi ponudi goriščno razdaljo 80 mm (izraženo v klasičnem formatu) oziroma trikratni optični zum, drugi pa pri modelu P40 Pro+ kar 240 mm oziroma desetkratni optični zum – oba imata oba vgrajeno tudi optično stabilizacijo slike. Ravno ta optični zum je Huaweijeva prednost – Samsung trenutno ponuja le štirikratni optični zum, ostalo dosežejo s programsko obdelavo. Dodana je še kamera »time of flight« s katero se izmeri razdaljo med subjektom in tipalom, in se uporabi za boljšo digitalno obdelavo fotografij, denimo za bolj pravilno zameglitev ozadja.

Model P40 Pro zamenja oba tele objektiva, torej tri in desetkratnega, za petkratni objektiv, spet z vgrajeno stabilizacijo slike. Navadni P40 pa zniža ločljivost širokega objektiva (na 16 milijonov pik), nima kamere za podatek o globini, teleobjektiv pa je tu le trikratni, torej 80 mm. Vsi trije bodo ponujali kopico programskih možnosti pri fotografiranju, pri Huaweiju omenjajo, da zmore njihova umetna inteligenca prepoznati in odstraniti odboje iz šip in celo odstraniti mimoidoče, ki se po nesreči sprehodijo v naš kader.

Pri strojni opremi velja omeniti tudi zaslone, saj podpirajo hitrost osveževanja 90 Hz (seveda poleg klasičnih 60 Hz). To je sicer manj kot Samsungovih 120 Hz, a gre za zanimivo vmesno rešitev, saj se (kot smo pred kratkim pisali) hitrost osveževanja pozna pri porabi energije. Dražja dva modela bosta imela akumulator z 4200 mAh, P40 pa 3800 mAh. Ta bo imel tudi malenkost manjši zaslon, 6,1 palca namesto 6,58 pri P40 Pro in Pro+. Poudarjajo tudi zaslon, zaobljen čez vse štiri stranice telefona, čeprav gre bolj za oblikovno potezo, saj se uporabni del zaslona dejansko konča pred tem zaobljenim robom. Vseeno gre za zelo lepe in elegantne naprave.

Novega P40 Pro imamo sicer že na preizkusu, članek si boste lahko prebrali v Monitorju, ki izide v torek. Zaenkrat lahko rečemo, da smo nad telefonom navdušeni, a da je življenje izven Googlovega oblaka še vedno težavno.

Spletno predstavitev telefonov si lahko ogledate v celoti tukaj:

x4nFTqmuQxY