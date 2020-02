Huawei napovedal novi preklopni telefon Mate Xs

Huawei je na nedavni predstavitvi sicer poudaril pomen storitev in tržnice z aplikacijami, a so ob tem predstavili tudi novi preklopni telefon, model Mate Xs.

Gre za naslednika modela Mate X, predstavljenega pred enim letom. Ta pri nas ni bil nikoli naprodaj, saj na njem ni bilo Googlovih storitev. Za razliko od Samsungovega modela Fold je pri modelih Mate X zaslon postavljen na zunanjo stran telefona. Po eni strani je zaslon tako bolj na udaru za potencialne praske, po drugi pa je pregib manj tesen, s tem pa je tudi manj možnosti za napake.

Novinec ima po besedah proizvajalca bolj trpežni zaslon, hkrati ima tudi na novo razviti tečaj. Diagonala zaslona meri konkretnih 8 palcev. Uporablja novejši procesor Kirin 990 (z vgrajeno podporo omrežij 5G) in 8 GB pomnilnika. Bo pa cena še višja kot doslej, saj bo na določenih trgih veljal 2.499 evrov. Pri tem bo tudi ta telefon brez Googlovih storitev in brez dostopa do Google Play Store.

V trenutno aktualni številki Monitorja smo sicer preizkusili model Mate 30 Pro, kjer smo preverili, kako težko je na te telefone naknadno namestiti Googlove storitve. Se da, a ni ravno najbolj enostavno. Programska oprema bo po novem omogočala prikaz treh aplikacij na enkrat. Ob tem bomo imeli lahko dve instanci iste aplikacije.