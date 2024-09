Honor z najtanjšim prepogljivim telefonom

Honor je predstavil prepogljivi telefon Honor Magic V3, ki bo kupce prepričeval z udobno debelino za nošenje.

Prepogljivi telefoni so v zadnjih letih postali tehnološki hit, vendar pa se soočajo z nekaterimi izzivi, predvsem pri uporabniški izkušnji zaradi svoje debeline in nepraktičnosti pri nošenju. Honor je z novim modelom Magic V3 uspešno rešil enega največjih problemov teh naprav, debelino in okornost pri prenašanju. Čeprav se zdi, da zmanjšanje debeline za 0,7 mm ni veliko, se novi Magic V3 s svojimi 9,2 mm in 226 g občutno razlikuje od predhodnika in se bolje prilega vsakdanji uporabi, še posebej v tesnejših žepih.

Magic V3 je opremljen z zunanjim zaslonom velikosti 6,43 palcev, medtem ko se notranji razširi na 7,92 palcev. Ima izboljšano osvetlitvev zaslona in umetno inteligenco, ki pomaga pri dolgotrajni rabi. Oboje olajša uporabo naprave v močni sončni svetlobi in zmanjšuje obremenitve oči. Kapaciteta baterije je povečana s 5000 mAh na 5150 mAh, kar omogoča daljšo življenjsko dobo naprave med polnjenji. Prav tako je nova funkcija brezžičnega polnjenja dobrodošla pridobitev in pomembna nadgradnja glede na prejšnji model. Telefon je zasnovan tako, da deluje bolj učinkovito in se pri večjih obremenitvah manj segreva. Umetna inteligenca pomaga tudi pri odstranjevanju nezaželenih predmetov s fotografij in ponuja prevajalske storitve v živo.

Ena izmed ključnih lastnosti Magic V3 je njegova kamera. Telefon je opremljen s trojno zadnjo kamero, ki vključuje 50 MP glavno kamero z f/1,6 zaslonko, 50 MP periskopski telefoto objektiv z optično stabilizacijo slike (OIS) in LIDAR ter 40 MP ultraširokokotno kamero. Prednja fotoaparata na zunanjem in notranjem zaslonu imata ločljivost 20 MP.

Telefon s procesorjem Snepragon 8 Gen 3, 12 GB pomnilnika RAM in 512 GB shrambe bo v Sloveniji stal od 2000 evrov naprej.