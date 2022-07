Honor se zaradi političnih pritiskov umika iz Indije

Kitajski proizvajalec pametnih telefonov Honor bo iz Indije umaknil vso osebje, blagovno znamko bodo zastopali lokalni partnerji.

Indijske oblasti so sprožile več postopkov in podrobnih davčnih pregledov kitajskih proizvajalcev. Do Honorja sicer še niso prišli, a so februarja pregledali pisarne Huaweija, maja so Xiaomiju zasegli 725 milijonov dolarjev sredstev, zamrznili so tudi bančne račune podjetja Vivo, saj so pri slednjem zaradi izogibanja plačevanja davkov v matična podjetja prenesli čez 8 milijard dolarjev. Zadnji primer je Oppo, pri katerih so odkrili utaje davkov v višini dobrih 550 milijonov dolarjev.

Direktor podjetja Honor, George Zhao, je povedal, da bo podjetje vzelo »zelo varen pristop« glede položaja v Indiji. Kaj točno to pomeni ne vemo, je pa zanimivo, da se tudi izven Evrope vse bolj zaostrujejo pritiski nad velika tehnološka podjetja, zlasti na področju utaje davkov.