Oglasno sporočilo

Hladilnik po vaši meri in okusu? Zakaj pa ne. Tu je Bespoke.

Z novo serijo hladilnikov je Samsung storil še korak dlje v prilagajanju uporabnikom. Hladilnike Bespoke namreč lahko oblikujejo po svojih željah, tudi ko gre za videz, od barv in materialov, obstoječi hladilnik pa lahko celo dopolnjujejo z novimi moduli.

Ni jih malo, ki bi si, ko kupujejo nov hladilnik, želeli, da bi se ta čim bolj zlil z drugo kuhinjsko opremo. Samsung je te želje uporabnikov slišal in uslišal. Oblikoval je namreč hladilnik Bespoke, ki se tako dobro ujame z drugimi elementi v kuhinji, da tudi na videz postane del kuhinjske opreme, po drugi strani pa je stilsko tako eleganten in sodoben, da se zlahka kosa z najlepšimi kosi pohištva.

Hladilnike iz serije Bespoke namreč uporabniki lahko oblikujejo po svojih željah in s tem ustvarijo čudovit stilski in unikaten prostor v kuhinji, saj imajo hladilniki prilagodljivo obliko, ki jo omogočajo tako različni materiali kot barve.

Šest materialov, množica različnih barv

Bespoke hladilniki, kakršen je na primer model RB7300, so na voljo v šestih materialih – satenasto steklo, glamurozno steklo, čisto steklo, glinena kovina, nerjaveče jeklo in jeklena kovina, ki jih dopolnjujejo različne barve vrat, od satenasto bež, satenasto nebeške modre, glamurozne barve sivke, glamurozne barve breskve, glamurozne mornarske modre do čisto črne, čisto bele, glineno bele, glineno bež, glineno nebeško modre, glinene barve sivke, kovinske črne, kovinske srebrne in nerjavečega jekla. A se tu seznam še ne bo ustavil. Samsung napoveduje, da bodo v prihodnosti dopolnili ponudbo barv, tako da bodo uporabniki, če se bodo naveličali barve svojega hladilnika Bespoke ali pa bodo menjali kuhinjo in bo potreba po spremembi hladilnika prišla tako rekoč sama od sebe, zlahka zamenjali barvo vrat in osvežili prostor z novo barvno paleto, pri tem pa ohranili brezhibno minimalistično in elegantno obliko hladilnika.

Sestavljanje modulov kot zlaganje omaric

Bespoke hladilniki pa nimajo samo možnosti kombinacije barv in materialov ter posameznih poličk v notranjosti, ampak hladilnike uporabniki lahko dobesedno sestavljajo po svoji meri! In to tako, da se ujemajo z njihovim življenjskim slogom. Če vam bo hladilnik, ki ste ga kupili, čez nekaj časa premalo, ga namreč zlahka dopolnite z novim ”kosom hladilnika” oziroma združite skupaj več modulov, in to na tako preprost način, kot da bi novi omari v dnevni sobi dodali še eno omarico. Module namreč lahko poljubno združujete, zaradi standardne globine 600 mm in povsem ravnih vrat ter v notranjost skritega zaslona pa se bo hladilnik tudi fizično in ne samo navidezno poravnal in ujel z drugimi omaricami v kuhinji.

Tanjša vrata, večja prostornina

Da se Samsung uporabnikom prilagaja na vse mogoče načine, tudi ko gre za notranjost hladilnikov, smo vajeni že iz drugih serij hladilnikov Samsung, vendar pa serija Bespoke, vseeno prinaša nekaj posebnosti. Takšna je pri Bespoke hladilniku RB7300 na primer večfunkcijska dvostopenjska zložljiva polica s širšo in bolj ploščato obliko Rack & Shelf™, ki jo je mogoče izvleči ali potisniti nazaj v hladilnik, poleg tega pa se zloži na pol, kar omogoča lažje shranjevanje večjih predmetov in visokih steklenic, ki jih sicer lahko shranite tudi v vratih hladilnika. Omeniti pa velja tudi nadvse učinkovito toplotno izolacijsko tehnologijo SpaceMax™, ki omogoča tanjše stene hladilnika, s tem pa več prostora za shranjevanje živil, ki že tako ni od muh – 1853 milimetrov visok hladilnik ponuja 344 litrov bruto prostornine, 2030 mm visok hladilnik pa kar 390 litrov. Kar pa ne pomeni tudi več čiščenja ledu, saj se ta zaradi tehnologije No Frost sploh ne bo nabiral. Tehnologija No Frost izboljša kroženje zraka, ohranja stalno temperaturo in preprečuje nabiranje ledu, po drugi strani pa Bespoke ponuja tudi možnosti Power Cool in Power Freeze, ki s hitrim dovodom zelo ohlajenega zraka v hladilnik ali mrzlega zraka v zamrzovalnik na hitro ohladita ali zmrzneta živila ali pijačo.

Bespoke hladilniki, če potegnemo črto, ponujajo dinamično mešanico oblikovalskih možnosti, ki bodo zadovoljile vsako družino in obogatile vsako kuhinjo, nase pa bodo, ker so izjemno tihi, opozarjali samo s svojim videzom, ne pa tudi hrupom, saj tega, tudi zaradi tehnologije z digitalnim inverterjem, Bespoke ne pozna.