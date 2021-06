Objavljeno: 11.6.2021 11:40

Hitrejše iztrošenost baterij zaradi hitrih polnilcev?

Xiaomi je pred kratkim predstavil napajalnik za telefone z močjo kar 200 vatov, s katerim se telefon napolni v pičlih osmih minutah.

Pri tem so se nekoliko razgovorili tudi o vprašanju, kaj pomeni takšna hitrost za življenjsko dobo baterije. Po njihovih ocenah bi baterija pri takem polnjenju izgubila okoli 20% svoje zmogljivosti v 800 ciklih. To je, če telefon polnimo vsak dan, več kot dve leti. Po njihovih besedah je zahteva kitajskih regulatorjev vsaj 60% pol 400 polnilnih ciklih, torej to ne predstavlja kake resne ovire.

Dejstvo je, da se baterije iztrošijo – v našem članku o tehnologijah baterij (in o tem, kako poskrbeti, da bodo baterije čim dlje zdržale), je naš Matej Huš zapisal, da se moramo sprijazniti, da bomo v vsakem primeru najpozneje čez štiri leta kupili novo baterijo. Največji škodljivec baterijam je toplota, na kar so opozorili tudi pri Xiaomiju. Ravno odvajanje toplote med napajanjem je največja ovira pri teh hitrih napajanjih, a jim je očitno uspelo.

obff6ZdhisU