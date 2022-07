Objavljeno: 12.7.2022 19:00

Hekerski napad zanetil požar v jeklarni

Hekerski napadi na infrastrukturo in industrijske obrate niso redkost, a običajno se končajo z izpadom obratovanja in izsiljevanjem za povrnitev podatkov. Redkejši so primeri, kakršen je prizadel iransko železarno pred dvema tednoma, v katerem je nastala velika gmotna škoda in v katerem naj bi poškodovani tudi ljudje. Odgovornost za napad je prevzela skupina Predatory Sparrow, katere provenienca ni znana.

O napadu vemo več, ker je Predatory Sparrow na internetu objavil posnetke nadzornih kamer iz proizvodnje. Na posnetkih vidimo, kako začne razbeljeno jeklo brizgati iz plavža, kar povzroči tudi požar. Nastala je precejšnja gmotna škoda, posredovati so morali tudi gasilci. Napad naj bi se zgodil v jeklarni Mobarakeh Steel Company, ki pravi, da proizvodnja ni bila prizadeta.

Napad se je po besedah storilcev zgodil 27. junija. Da bi podkrepili verodostojnost svojih besed, so poleg posnetkov na internet priobčili tudi več gigabajtov dokumentov, ki so jih domnevno ukradli iz podjetja. Ob tem so poudarili, da so povzročili škodo, a so pazili, da ni bilo žrtev. Napad so izvedli, ker naj bi bil Iran zagrešil več agresivnih dejanj. Strokovnjaki ocenjujejo, da je Predatory Sparrow skupina, ki deluje pod okriljem tretje države. To utemeljujejo z dovršenostjo in obsegov napadov. Predatory Sparrow po drugi strani trdi, da so skupina "hektivistov".

Hekerski napadi, ki aktivno povzročajo obsežno škodo, so izjemno redki. Pred desetletjem je virus Stuxnet onesposobil in poškodoval iranske centrifuge za bogatenje urana. Podobno obsežnih primerov drugod ni bilo, dasiravno je na primer Nemčija leta 2014 poročala o škodi v jeklarni. Leta 2015 in 2017 je hekerski napad v Ukrajini povzroči izpad električne energije, a druge škode ni bilo.

BBC