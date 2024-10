Objavljeno: 24.10.2024 11:00

Hekerski napad povsem ohromil Univerzo v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru so bili danes zgodaj zjutraj tarče hekerskega napada, ki je ohromil številne informacijske storitve, ki jih uporabljajo študentje in zaposleni. Obseg napada še ni znan, prav tako ni jasen vektor, povzročitelj. Škode še ni bilo možno oceniti, saj trenutno potekajo ukrepi za omejitev posledic.

Po do sedaj znanih podatkih je moten dostop do interneta, brezžično omrežje Eduroam, vse študentske storitve (e-študij) in storitve za zaposlene (KIS/HRM, FIPS, AIPS, PPA). Ne delujejo prijave v domenske storitve, digitalna identiteta UM, storitve Office365, Teams, OneDrive. Elektronska pošta ne deluje, moten je dostop tudi do drugih računov.

Informacijska služba je uporabnike pozvala tudi k menjavi gesel, če so ista gesla uporabili še na katerikoli drugi platformi.