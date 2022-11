Objavljeno: 19.11.2022 05:00

Hekerski napad popolnoma ohromil Vanuatu

V začetku meseca so hekerji napadli informacijski sistem majhne pacifiške države Vanuatu, ki je skoraj za dva tedna popolnoma ohromil državo. Nedostopni so bili spletne strani vlade, elektronska pošta, informacijski sistemi šol, bolnišnic, nujna pomoč ipd. Prebivalci so imeli težave z najosnovnejšimi opravili, denimo plačevanjem računov, pridobivanjem viz in različnih dokumentov od javne uprave.

Strežnike državne uprave so klecnili 4. novembra, kar se je navzven sprva opazilo kot zavračanje elektronske pošte, ki je bila naslovljena na domene gov.vu. Napad se je po poročanju avstralskega ABC začel že konec oktobra, zanj pa naj bi bile odgovorne hekerske skupine iz Azije. Zahtevali so plačilo odkupnine (ransomware), a vlada te ni želela plačati. Zaradi tega je primež trajal dlje, na Vanuatuju pa se sedaj z avstralsko pomočjo trudijo obnoviti sistem.

Za zdaj obljubljajo, da bodo povezljivost s svetom ponovno vzpostavili prihodnji teden. V majhni pacifiški državi je dostop do interneta in delovanje informacijskih sistemov ključnega pomena za normalno funkcioniranje države. Lani je avstralska vlada svojemu telekomunikacijskemu operaterju Telstra financirala nakup Digicel Pacifica, ki deluje na Vanuatuju. S tem so želeli omejiti vpliv Kitajske, ki se v tej otoški državi kljub tradicionalni navezanosti na Avstralijo širi. Položaj Vanuatuja je namreč močno strateški, njegovi odnosi z ZDA, Kitajsko, Avstralijo in Novo Zelandijo pa zelo pomembni.

Tako obsežen napad pa je praktično ohromil državo, saj ni možno izvajati niti carinjena pošiljk, kaj šele česa bolj zahtevnega.