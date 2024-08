Objavljeno: 8.8.2024 10:00

Hekerji domnevno ukradli več milijard osebnih zapisov iz floridskega varnostnega podjetja

Floridsko podjetje National Public Data, ki se ukvarja s preverjanjem kibernetske varnosti in preprečevanjem prevar, naj bi izgubilo podatke o 2,9 milijarde posameznikov zaradi hekerskega vdora.

Krajo je razkril Kalifornijčan Christopher Hoffman, potem ko ga je njegov ponudnik zaščite identitete obvestil, da so njegovi osebni podatki kompromitirani. Med ukradenimi podatki so številke socialnega zavarovanja, polna imena, zgodovina naslovov in telefonske številke. Podatki naj bi zajemali informacije za več kot tri desetletja. Hoffman podjetje zaradi razkritja osebnih podatkov toži. V tožbi med drugim navaja, da je skupina hekerjev z imenom USDoD aprila začela prodajati dostop do ukradenih podatkov. Hekerji so sprva poskušali prodati podatke za 3,5 milijona dolarjev, zdaj pa se brezplačno širijo po hekerskih forumih, kar povečuje tveganje za krajo identitete prizadetih posameznikov. Od podjetje National Public Data zahteva odškodnino ter izboljšanje varnostnih ukrepov.