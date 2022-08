Grafičnih kartic je preveč, napovedane pocenitve

Niso tako oddaljeni dnevi, ko smo tarnali nad v nebo letečimi cenami grafičnih kartic in nizko zalogo. Padec cen kriptovalut, zaradi česar je rudarjenje manj popularno, prihajajoča sprememba delovanja Ethereuma in nižje povpraševanje zaradi obetajoče krize so Nvidii povzročili obratne probleme. Grafičnih kartic RTX 3000 imajo na zalogi preveč. To je problem, ker jeseni izide že naslednja generacija RTX 4000.

Nvidiin izvršni direktor Jensen Huang je dejal, da bodo zato zmanjšali prodajo. Da bodo lahko proizvajalci grafičnih kartic in prenosnikov počistili svoje zaloge, bo Nvidia prodajala manj čipov RTX 3000. Prav tako so napovedali nižanje cen, kar bi lahko na koncu verige občutili tudi končni kupci.

Že na začetku meseca je Nvidia napovedala, da bodo v tem četrtletju poslovni rezultati zaostali za pričakovanji za vsaj 1,4 milijarde dolarjev, kar so pripisali slabši prodaji kartic za igranje iger. Prodaja osebnih računalnikov sicer pada, za kar sta razloga dva. Ljudje so nakupili veliko opreme med pandemijo in nove še ne potrebujejo, hkrati pa jih skrbi tudi recesija, ki utegne nastopiti. Prihodnji meseci bodo igralcem iger zelo naklonjeni.