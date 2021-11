Objavljeno: 8.11.2021 13:26

Grafične kartice ukradene s tovornjaka

Podjetje EVGA je objavilo, da je bila v ZDA ukradena pošiljka grafičnih kartic.

Konkretnih podatkov o številu in tipu kartic sicer niso objavili, naj bi šlo za kartice različnih cenovnih razredov, od 330 do 2.000 dolarjev, v vseh primerih pa gre za kartice z Nvidia procesorji družine RTX 30. Pravijo, da so bile kartice ukradene preden je prišel tovornjak do njihovega distribucijskega centra. Zanimivo, da imajo zabeležene serijske številke kartic, kar pomeni, jih uporabniki ne bodo mogli registrirati (denimo za uveljavljanje garancije).

Distribucija grafičnih kartic ostaja zelo otežena, cene pa posledično visoke. Veliko je tudi preprodajalcev, ki kupijo vse kartice, ki jih pač lahko, in jih po višjih cenah preprodajajo preko eBaya in podobnih strani.