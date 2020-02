Govorice: prihaja Apple MacBook s procesorjem ARM

Že leta se v spletu pojavljajo ugibanja, da bi Apple lahko v svoje prenosnike začel vgrajevati procesorje ARM, sedaj pa so te govorice dobile še nekaj dodatnega zagona.

Konkretno je analitik Applove oskrbovalne verige, Ming-Chi Kuo, potrdil, da naj bi Apple pripravljal tak prenosnik. Računalnik naj bi prišel v začetku prihodnjega leta, po vsej verjetnosti pa bo šlo za tanjši model (primerljiv z modeli MacBook Air). Procesorji ARM, ki jih najdemo v telefonih iPhone in tablicah iPad, so že danes izredno zmogljivi in se brez težav kosajo s procesorji arhitekture x86 Intela in AMDja.

Apple je tovrstni prehod v preteklosti že izvedel, konkretno s prehodom iz Motorolinih procesorjev na procesorje PowerPC, kasneje pa od teh na procesorje x86, ki jih uporabljajo še danes. Korak k naslednjemu prehodu je tudi opustitev aplikacij, napisanih za 32-bitne procesorje, kar so pred časom izvedli. Applovi telefonski procesorji sicer dosegajo najboljše rezultate na večini hitrostnih preizkusov.