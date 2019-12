Govorice o OnePlus 8 Pro – Snapdragon 865, zaslon 120 Hz

V spletu se pojavlja vse več govoric o prihajajočem OnePlus 8 Pro, videti je, da bo šlo za vrhunski telefon po zelo sprejemljivi ceni.

Prišla naj bi sicer trojica modelov – poleg najzmogljivejšega OnePlus 8 Pro tudi navaden OnePlus 8 in cenejši OnePlus 8 Lite. Najbolj zanimiv je vsekakor zmogljivejši model, ki bo opremljen z Qualcommovim Snapdragon 865, podpiral bo tudi omrežja 5G. OLED zaslon bo imel hitrost osveževanja 120 Hz, ločljivost bo 3.180 × 1.440 pik, v izrezu bo pospravljen prednji fotoaparat s kar 32 milijoni pik (ob dodatnem tipalu za 3D prepoznavo obraza). Bojda naj bi vanj vgradili dva akumulatorja skupne zmogljivosti 4.500 mAh, podprto naj bi bilo polnjenje z močjo 50 W. Zadnji fotoaparat pa naj bi ponudil 10-kratni hibridni zum (na cenejših modeli OnePlus 8 in 8 Lite pa 5 kratni zum). Zelo konkurenčne naj bi bile cene –model Pro naj bi v ZDA veljal 788 dolarjev (seveda je to brez davka).