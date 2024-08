Objavljeno: 12.8.2024 05:00

Googlova umetna inteligenca izboljšuje semaforje v Bostonu

Boston je naslednje v vrsti mest, ki so se pridružila Googlovemu programu Green Light za optimizacijo semaforjev. Google ima ogromno informacij o prometu, kar vidimo vsakokrat, ko ga povprašamo za pot ali navigacijo. Z razvojem umetne inteligence pa je postalo možno te informacije uporabiti za pametno načrtovanje delovanja semaforjev.

Boston je primerno mesto za tak eksperiment, saj je eno najbolj neprevoznih mest v ZDA, kjer vozniki letno v zastojih preživijo povprečno 88 ur. Projekt Green Light je analiziral promet na več sto semaforiziranih križiščih v Bostonu. Po petih mesecih zbiranja informacij so na prvih križiščih že izvedli prilagoditve, ki naj bi vsaj malo omilile gnečo.

Po prvih podatkih naj bi emisije CO2 upadle za 10 odstotkov, gneča pa kar za 50 odstotkov. To sicer velja le za tisti nekaj križišč, kjer so spremembe že uvedli. Projekt Green Light sicer teče v 14 mestih na štirih celinah, med katerimi sta v ZDA le Boston in Seattle.

