Objavljeno: 5.8.2024 07:00

Google zares ukinja Manifest v2, zato zamenjajte uBlock Origin

Google poziva uporabnika priljubljene razširitve za blokiranje oglasov uBlock Origin, naj čim prej presedlajo na kakšno alternativo. Chrome bo vsak hip prenehal podpirati arhitekturo Manifest V2 za uporabo razširitev, saj jo bo nadomestil Manifest V3. Ta bo imel drugačen način za dostop do funkcij za blokiranje oglasov, ki bo dajal piscem razširitev manj svobode in nadzora nad obnašanjem Chroma. Zato bo uBlock Origin nehal učinkovito delovati.

Za uBlock Origin namreč verzijo z Manifest V3 ne bo. To je bila namerna odločitev avtorjev, saj naj bi bilo z Manifestom V3 nemogoče izvajati učinkovito blokiranje oglasov. O tem smo že pisali in nič daleč od resnice. V Manifestu v2 imajo namreč razširitve popoln nadzor nad tem, kako se stran izriše in kaj se ne naloži,v Manifestu v3 pa lahko Chrome le lepo prosijo, kaj želijo. Razlika je očitna.

V prihodnjih mesecih bo Google začel onemogočati razširitve, ki še uporabljajo Manifest v2. Uporabniki jih bodo lahko nekaj časa še nazaj ročno vključili, nato pa bo te možnosti konec. Do začetka leta 2025 bo Manifest v2 pokopan, st tem pa tudi uBlock Origin.