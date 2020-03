Google zaradi virusa COVID-19 odpovedal letošnjo razvojno konferenco I/O

Po tem, ko je svojo aprilsko konferenco Cloud Next pretvoril v popolnoma digitalno/spletno različico in po tem, ko je svojo razvijalsko konferenco F8 odpovedal Facebook, je svoj redni letni dogodek I/O odpovedal tudi Google. Razlog je seveda virus COVID-19 oz. »koronavirus«.

Razvijalska konferenca redno poteka že od leta 2008, letos pa naj bi se odvila med 12. in 14. majem. Google je vsem prijavljenim sodelujočim poslal obvestilo o odpovedi dogodka, vsi, ki so kupili vstopnice, pa bodo vplačilo dobili povrnjeno. Podjetje se še ni odločilo, ali bo konferenca morda vseeno potekala, vendar le v spletni obliki. Glede na to, da navadno vključuje odrske nastope pomembnih razvijalcev in celo Googlovega šefa, bi bilo to najverjetneje težko izvedljivo.

Zanimivo je, da je Google zaradi odpovedi dogodka lokalnim podjetjem v Mountain Viewju doniral milijon dolarjev; kot pomoč ob izostanku rednega letnega prihodka, ki ga generirajo obiskovalci konference.