Objavljeno: 11.9.2021 09:00

Google pripravlja »nemški oblak«

Google in nemško podjetje T-Systems pripravljata »suverene oblačne storitve« za Nemčijo.

Točnih podatkov sicer še ni, naj pa bi šlo za to, da bodo vsi podatki in vsa infrastruktura locirana v Nemčiji. Oblak naj bi bil na voljo v sredini prihodnjega leta, ciljajo pa na večja nemška podjetja, državne inštitucije in tudi zdravstveni sektor. Za upravljanje s šifriranjem in identitetami, torej dostopi do sistema, naj bi poskrbelo podjetje T-Systems (gre sicer za nemškega sistemskega integratorja). Pri Googlu pravijo, da bo podjetje »upravljalo s ključnimi deli infrastrukture« - kaj točno to pomeni, in če bodo deli, ki ne bodo locirani v Nemčiji, pa niso povedali.