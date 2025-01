Objavljeno: 30.1.2025 05:00

Google označil ZDA kot občutljivo državo

Ob tem ko je Google popravil svoje zemljevide, ki sedaj Mehiški zaliv imenujejo tudi Ameriški zaliv – v ZDA pa izključno slednje – je kategoriziral ZDA kot občutljivo državo. To je oznaka, ki jo uporabljajo interno za režime, kot so ruski, kitajski, izraelski, iraški ipd.

V ZDA bo torej pisalo Ameriški zaliv, v Mehiki bo Mehiški zaliv, drugod pa oboje. To pomeni, da bosta obe državi imeli poseben tretma v primerjavi z ostalim svetom. Take države so v Googlovi govorici občutljive (sensitive countries). To je oznaka za države, ki imajo nerešene mejne spore in hkrati strog državni aparat, ki lahko podjetju povzroči težave.

Ko je ameriški predsednik izdal izvršni ukaz o preimenovanju, je Google svojim zaposlenim izdal navodilo z redko prioriteto P0, naj spremembo uvedejo. To je najvišja možna prioriteta, ki ima prednost pred vsemi ostalimi delovnimi nalogami. Tako resno je torej Google vzel novo ameriško administracijo, da so morali zaposleni v Google Maps iz rok spustiti vse, da so preimenovali en zaliv.